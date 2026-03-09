Motorista é preso embriagado após acidente na região central

Por pvhnoticias.com

Publicada em 09/03/2026 às 09h00

O motorista de uma caminhonete Hilux foi preso embriagado na madrugada desta segunda-feira (09), após um grave acidente ocorrido no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com Rua Gonçalves Dias, centro de Porto Velho.

No local foi apurado que o veículo modelo Fiat Strada seguia pela Carlos Gomes sentido centro, quando a Hilux invadiu a preferencial e causou a colisão, fazendo a tampa do capô do veículo ser projetado e atingir a janela de um estabelecimento comercial.

Com a chegada da PM foi realizado teste do bafômetro no motorista da Strada, dando resultado 0,23mg/L, apenas medidas administrativas, já o condutor da Hilux que apresentava sinais de embriaguez se recusou a fazer, e acabou preso após realizado auto de constatação.