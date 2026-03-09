Polícia Militar recuperada motocicleta furtada em área de vegetação em Cacoal

Por PM/RO

Publicada em 09/03/2026 às 13h30

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na manhã de domingo (08), no município de Cacoal (RO), após denúncia de que um veículo estaria abandonado em meio à vegetação.

Policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pela Central de Operações para verificar a informação de que havia uma motocicleta escondida em um local ermo. Ao chegarem ao ponto indicado, os militares localizaram o veículo dentro de um buraco e parcialmente coberto por matagal, situação que indicava possível tentativa de ocultação.

Durante a consulta inicial aos sistemas disponíveis, não foi constatada restrição de roubo ou furto. No entanto, devido às circunstâncias em que a motocicleta foi encontrada, os policiais levantaram a suspeita de que o veículo poderia ter sido furtado recentemente.

Diante da situação, foi solicitado apoio para a remoção do veículo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal para os procedimentos cabíveis.

Na unidade policial, o proprietário da motocicleta compareceu para registrar o furto e reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade. Segundo relatado, a motocicleta havia sido estacionada durante a madrugada e, ao retornar ao local, o dono constatou que ela havia sido levada.

A ação da Polícia Militar resultou na recuperação do veículo e na restituição do bem ao proprietário, contribuindo para a preservação do patrimônio do cidadão e para o combate à criminalidade.