Saúde mental é foco da Procuradoria Especial da Mulher na edição do Dia Delas em Jaru

A Câmara Municipal de Jaru realizou, no último sábado (7), a 2ª edição do Dia Delas. O evento foi organizado pela Procuradoria Especial da Mulher do município e teve o apoio da Procuradoria Especial da Mulher do Estado de Rondônia (PEM), que levou ao público a palestra “Saúde Mental Feminina”, ministrada pela psicóloga Cibelle Amaral.

Coordenada pela vereadora e procuradora especial da Mulher daquela Comarca, Sthella Almeida, a programação reuniu atendimentos de saúde, beleza, assistência social e assessoria jurídica no período diurno. Além dos serviços técnicos, a iniciativa focou no suporte emocional e no acolhimento das moradoras que compareceram à Câmara.

Segundo a procuradora especial da PEM, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a meta foi criar um ambiente de proteção e valorização feminina. Ela destacou que a união entre as instituições fortalece o alcance das políticas públicas. “Com essa parceria fortalecemos ações que promovem cuidado, informação e proteção às mulheres. Porque cuidar da mente é essencial e nenhuma mulher deve caminhar sozinha”.

Mulher Destaque

À noite, a sessão solene Mulher Destaque homenageou o protagonismo feminino local. A vereadora Sol de Verão (PL), primeira Procuradora Especial da Mulher de Rondônia, destacou a importância de reconhecer trajetórias que impactam a sociedade. “Tive a alegria de homenagear mulheres fortes, guerreiras e inspiradoras, que com sua força, dedicação e história de vida representam tantas outras mulheres de Jaru. Que a força de vocês continue inspirando outras mulheres”, declarou.

Amparo além da lei

Sobrevivente de violência doméstica, a empreendedora rural Keli Gonçalves fez um reconhecimento público à rede de apoio que recebeu. Ela afirmou que o suporte de amigos e familiares foi decisivo para que não desistisse nos momentos mais difíceis.

“Quero dizer que não adianta lei, juiz ou decisão judicial para proteger a mulher se a família, os amigos e os colegas de trabalho não estiverem dispostos a enfrentar essa batalha junto com ela, dia após dia. Louvo a Deus pelo amor que Ele tem pela minha vida; se estou aqui, é porque Ele me amou primeiro. Por isso, precisamos ampliar a rede de apoio”, assegurou na tribuna.

A força para recomeçar

Keli reforçou que a violência doméstica não escolhe escolaridade ou origem social. “Ela simplesmente te acomete dentro do seu lar. Quero dizer a você, mulher, que uma mulher de destaque não deixa de enfrentar dificuldades, mas, se ela tem fé em Deus e conta com uma rede de apoio, ela vai longe e conquista o topo”.

