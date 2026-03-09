Inscrições para cursos profissionalizantes remotos estão abertas até dia 15 em todo o estado de Rondônia

O ensino online consolidou-se em Rondônia como uma estratégia de democratização da qualificação da mão de obra em todos os 52 municípios. Nesse sentido, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas para mais um cronograma de cursos profissionalizantes remotos, cujas inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo, 15, por meio de link disponibilizado no site da instituição.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização da educação profissional está contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões do estado. “A gestão estadual está levando cursos presenciais e remotos para todos os municípios, garantindo dessa forma a oportunidade do estudante se qualificar para ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio”.
CURRÍCULO ATUALIZADO
Graças à expansão do ensino online muitos estudantes estão ampliando o conhecimento em diferentes áreas. Isabella de Azevedo Ortiz, de 18 anos, sonha em ser arquiteta, mas enquanto não chega ao nível superior vai atualizando o currículo. “Já fiz o curso remoto Introdução à Inteligência Artificial e agora estou cursando Técnico em Edificações”, declarou a estudante que mora no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que o ensino online surgiu na pandemia como uma necessidade e se tornou uma grande oportunidade. “Com tecnologia de ponta, modernas ferramentas e professores instrutores de excelência o Idep leva conhecimento para quem busca crescer profissionalmente”, destacou.
Cursos ofertados
– Gestão de Marketing
– Gestão de Cursos
– Auxiliar Administrativo
– Prática de Departamento Pessoal
– Rotina Escolar: Documentação, Arquivo e Atualidade
– Atendimento ao Público
– Relações Interpessoais
– Comunicação e Expressão
– Técnicas de Redação e Arquivo
– Gerenciamento de Rotinas
– Legislação Escolar
– Planejamento Estratégico
– Gestão da Produção
– Excel do Básico ao Avançado
– Desenvolvimento Web
– Introdução à Inteligência Artificial
– Aplicativos Informatizados
– Fundamentos da Computação
– Cálculo Financeiro e Estatístico
– Estatística
