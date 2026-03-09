Inscrições para cursos profissionalizantes remotos estão abertas até dia 15 em todo o estado de Rondônia

Por João Albuquerque

Publicada em 09/03/2026 às 11h58

O ensino online consolidou-se em Rondônia como uma estratégia de democratização da qualificação da mão de obra em todos os 52 municípios. Nesse sentido, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas para mais um cronograma de cursos profissionalizantes remotos, cujas inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo, 15, por meio de link disponibilizado no site da instituição.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização da educação profissional está contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões do estado. “A gestão estadual está levando cursos presenciais e remotos para todos os municípios, garantindo dessa forma a oportunidade do estudante se qualificar para ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio”.

CURRÍCULO ATUALIZADO

Graças à expansão do ensino online muitos estudantes estão ampliando o conhecimento em diferentes áreas. Isabella de Azevedo Ortiz, de 18 anos, sonha em ser arquiteta, mas enquanto não chega ao nível superior vai atualizando o currículo. “Já fiz o curso remoto Introdução à Inteligência Artificial e agora estou cursando Técnico em Edificações”, declarou a estudante que mora no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que o ensino online surgiu na pandemia como uma necessidade e se tornou uma grande oportunidade. “Com tecnologia de ponta, modernas ferramentas e professores instrutores de excelência o Idep leva conhecimento para quem busca crescer profissionalmente”, destacou.

Cursos ofertados

– Gestão de Marketing

– Gestão de Cursos

– Auxiliar Administrativo

– Prática de Departamento Pessoal

– Rotina Escolar: Documentação, Arquivo e Atualidade

– Atendimento ao Público

– Relações Interpessoais

– Comunicação e Expressão

– Técnicas de Redação e Arquivo

– Gerenciamento de Rotinas

– Legislação Escolar

– Planejamento Estratégico

– Gestão da Produção

– Prática de Departamento Pessoal

– Excel do Básico ao Avançado

– Desenvolvimento Web

– Introdução à Inteligência Artificial

– Aplicativos Informatizados

– Fundamentos da Computação

– Cálculo Financeiro e Estatístico

– Estatística