Emissão de Registro e Licenciamento de Veículo pela Central de Serviços do Detran-RO garante mais praticidade ao cidadão

Por Renan Cividati

Publicada em 09/03/2026 às 11h51

Com o propósito de ampliar o acesso aos serviços públicos e garantir mais comodidade ao cidadão, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade de atendimento, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) assegura as proprietários de veículos consultas de débitos, emissão de guias de pagamento e obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de forma 100% online.

O serviço é disponibilizado por meio da Central de Serviços, no portal oficial do Detran-RO. A plataforma permite verificar pendências, emitir boletos e realizar a emissão do documento digital após a quitação dos débitos obrigatórios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização dos serviços públicos é fundamental. “Temos trabalhado para facilitar a vida do cidadão, oferecendo serviços digitais eficientes e seguros, que garantam mais agilidade e comodidade à população”, salientou.

CONSULTA DE DÉBITOS DE VEÍCULOS

Para verificar débitos do veículo, o proprietário pode acessar o link: https://centralservicos.detran.ro.gov.br/Login. É necessário possuir cadastro prévio no sistema, informando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha. Após o login, os veículos vinculados ao CPF serão exibidos na tela. Ao selecionar o veículo desejado, o usuário poderá visualizar eventuais restrições, débitos de licenciamento anual e multas de trânsito. E, pelo próprio sistema é possível emitir a guia para pagamento e realizar a quitação das pendências.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que a digitalização garante mais transparência e eficiência no atendimento. “O sistema foi estruturado para facilitar o acesso às informações do veículo, permitindo que o cidadão consulte débitos, gere boletos e acompanhe a regularização do licenciamento de forma integrada e segura, sempre pensando em aprimorar o serviço prestado à população.”

CRLV DIGITAL

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é documento de porte obrigatório e comprova que o veículo está devidamente licenciado para circular. Nele, constam as características do veículo e dados do proprietário. O CRLV é atualizado anualmente e somente pode ser emitido quando não houver débitos pendentes, sejam eles tributos, encargos ou multas de trânsito. A versão digital possui a mesma validade jurídica do documento impresso.

Veículos com até 15 anos de fabricação estão sujeitos ao pagamento anual do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), condição indispensável para a emissão do licenciamento.

COMO EMITIR E IMPRIMIR O CRLV PELO PORTAL DO DETRAN-RO

Após a quitação do licenciamento anual e do IPVA, o proprietário poderá emitir o CRLV diretamente pelo link: https://centralservicos.detran.ro.gov.br/Login Para realizar o cadastro, é necessário informar o CPF, e-mail, Registro Geral (RG), telefone e criar uma senha. Depois, basta fazer o login e clicar em “Meus Veículos”. Os veículos vinculados ao CPF irão aparecer na tela. O usuário deverá selecionar o veículo desejado e clicar na opção “CRLV Digital”. Automaticamente, o sistema fará o download da versão em PDF, que poderá ser salva ou impressa.

COMO BAIXAR O CRLV DIGITAL NO CELULAR

Outra opção é acessar o documento pelo aplicativo CNH do Brasil, antiga Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Confira o passo a passo:

Baixe o aplicativo CNH do Brasil

Realize o cadastro informando o CPF

Escolha a opção “CRLV Digital”

Informe o número do Renavam

Digite o código de segurança do CRV

Clique em “Incluir” para finalizar

Após o procedimento, o documento ficará disponível no celular, podendo ser apresentado diretamente pelo aplicativo em eventuais fiscalizações. A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia e do Detran-RO com a modernização dos serviços públicos, garantindo mais praticidade, segurança e eficiência no atendimento aos proprietários de veículos em todo o estado.