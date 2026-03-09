Prefeitura realiza limpeza no Espaço Alternativo após evento

Por Thaís Alves

Publicada em 09/03/2026 às 11h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira uma ação de limpeza no Espaço Alternativo, após o evento em comemoração ao Dia das Mulheres realizado no local.

As equipes da secretaria atuaram com serviços de varrição e recolhimento de todo o lixo, garantindo que o espaço fosse rapidamente organizado e deixado em condições adequadas para a utilização da população que frequenta o local diariamente para atividades de lazer, prática esportiva e convivência.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa demonstra o cuidado da gestão com os espaços públicos da cidade. “Nossa prioridade é manter os locais da cidade bem cuidados para que a população possa utilizá-los com segurança e qualidade”.

Espaço Alternativo é um dos principais pontos de lazer da capital

De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, a atuação rápida das equipes garante a organização do local após grandes eventos. “Nossas equipes iniciaram os trabalhos logo cedo para assegurar que o espaço estivesse novamente em condições adequadas para quem utiliza o local diariamente”.

O secretário executivo da Seinfra, Giovani Marini, também destacou o empenho das equipes na ação. “Nosso objetivo é garantir que locais como o Espaço Alternativo estejam sempre limpos e organizados para a população. Logo nas primeiras horas do dia nossas equipes já estavam no local realizando a limpeza e recolhendo os resíduos deixados após o evento”.

O Espaço Alternativo é um dos principais pontos de lazer da capital e recebe diariamente centenas de pessoas que utilizam a estrutura para caminhadas, atividades físicas e momentos de convivência.