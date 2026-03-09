Palestra leva saúde e bem-estar para servidoras municipais

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 09/03/2026 às 12h02

Saúde, bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho são algumas das premissas da Prefeitura de Porto Velho no que diz respeito ao cuidado com as mulheres que atuam no Executivo municipal. As ações vêm sendo intensificadas durante todo o mês de março, período em que é celebrado o Mês da Mulher.

Dentro dessa proposta, a prefeitura, em parceria com a empresa Total Life, realizou uma série de palestras voltadas às servidoras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Por meio do seu departamento de saúde ocupacional, a Total Life reuniu as servidoras em palestras conduzidas pela médica Marciana Froio, que abordou temas importantes relacionados à saúde da mulher.

De acordo com a servidora Fabiane Silva, iniciativas como essa, além de educar e conscientizar, demonstram a importância que a prefeitura atribui às mulheres que integram o seu quadro funcional.

Para Marinalva Amorim, a palestra também serviu como um incentivo para que as mulheres compreendam a importância do autocuidado

“Foi uma palestra muito educativa e essencial para que as mulheres reconheçam o seu valor e entendam que o nosso dia é todos os dias. Agradecemos a dedicação da prefeitura em nos proporcionar momentos como esse”, afirmou Fabiane Silva.

Para Marinalva Amorim, gerente de monitoramento da Seinfra, a palestra também serviu como um incentivo para que as mulheres compreendam a importância do autocuidado.

“Eu gostei muito porque incentiva as mulheres a se amarem mais e a entenderem que lugar de mulher é onde ela quiser. Foi uma ótima palestra e poderia acontecer mais vezes”, declarou Marinalva Amorim.

Durante todo o mês de março, a Prefeitura de Porto Velho promoverá uma série de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.