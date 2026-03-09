Gazin Porto Velho goleia União Cacoalense e assume a liderança do Rondoniense

Por FFER

Publicada em 09/03/2026 às 09h15

O Gazin Porto Velho venceu a rebaixada União Cacoalense no ALuízio Ferreira na tarde deste sábado, a Locomotiva até demorou a abrir o placar e foi surpreendida no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos Digão tentou dominar a bola com os pés na entrada da área, mas acabou entregando para Wesley Rafael que foi rápido, se livrou de Digão e bateu para o gol vazio, colocando a Raposa da BR em vantangem.

Vantagem que durou pouco tempo, nos acréscimo aos 50 minutos Luan Viana deixou tudo igual batendo pênalti, uma cobrança forte no meio do gol. Na segunda etapa a Locomotiva veio mas efetiva, e não demorou para chegar a virada aos seis minutos, Douglas recebeu pela esquerda e finalizou com força para virar o placar para a Locomotiva do Norte.

Após a virada o Gazin Porto Velho foi em busca de mais gols, aos 30 minutos, o atacante Tcharlles aproveitou assistência de Yan e ampliou a vantagem da Locomotiva. O quarto gol saiu nos minutos finais da partida, nos pés de Rafinha que marcou um belo gol fechando o placar no Aluízio Ferreira aos 44 minutos, fechando o placar em 4 a 1. Com a vitória o Gazin Porto Velho passa o fim de semana na liderança, aguardando os resultados dos jogos do Ji-Paraná, na próxima segunda feira diante do Guaporé no Cassolão e na quinta feira diante do Genus. Já União Cacoalense se despede do Rondoniense Sicredi sem nenhuma vitória e rebaixado para a série B.

Foto: Marcelo Gladson/Caderno Destaque