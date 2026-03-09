DCO divulga datas das semi finais e complemento da primeira fase do Rondoniense

Por FFER

Publicada em 09/03/2026 às 09h30

A partida entre Guaporé e Ji-Paraná válida pela 8ª rodada foi transferida para o próximo domingo, o confronto que aconteceria na noite de domingo, agora será realizado na segunda feira às 19h30. A alteração levou em consideração a logística do deslocamento da equipe do Guaporé de Caxias no Rio Grande do Sul, onde o Jacaré encarou o Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil na última quinta feira.

Ainda pensando na necessidade de manutenção das datas de encerramento do Rondoniense Sicredi para o mês de março, visando a adequação ao calendário de competições da CBF, evitando a necessidade de renovação por mais um mês de contrato dos jogadores dos clubes que não disputarão as competições nacionais.

Outro motivo foi a possibilidade de evitar o conflito de datas entre o Campeonato Rondoniense Sicredi Série A e o Campeonato Brasileiro Série D e Copa Verde, competições nacionais em que dois clubes rondoniense classificados para as semifinais participarão.