Ji-Paraná empata com Guaporé, garante liderança e define confrontos das semifinais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 09h30

O empate registrado no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, consolidou a liderança do Ji-Paraná na primeira fase do Campeonato Rondoniense Sicredi e definiu os confrontos das semifinais da competição. Com o resultado, o time chegou aos 27 pontos e assegurou a primeira colocação na tabela, garantindo também o direito de disputar em casa a partida decisiva por uma vaga na final.

A partida contra o Guaporé foi disputada na noite de segunda-feira como complemento da oitava rodada do estadual. O confronto apresentou equilíbrio e diversas oportunidades de gol para as duas equipes. O Ji-Paraná abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento para a área, Palácios aproveitou a oportunidade e marcou para o time visitante.

A reação do Guaporé ocorreu poucos minutos depois. Aos 16 minutos, Gabriel Cassimiro recebeu a bola dentro da área e finalizou para empatar o jogo para o Jacaré. O gol também marcou o primeiro sofrido pelo Ji-Paraná ao longo da atual edição do Campeonato Rondoniense Sicredi.

Com a igualdade no placar, a equipe de Ji-Paraná chegou aos 27 pontos e confirmou a liderança da primeira fase. O Gazin Porto Velho também alcançou a mesma pontuação, porém terminou na segunda posição devido ao saldo de gols inferior. O Guaporé aparece na terceira colocação com 21 pontos, enquanto o Rondoniense ocupa o quarto lugar com 17.

Ainda que duas partidas estejam programadas para quinta-feira, envolvendo Ji-Paraná e Genus no estádio Biancão, além de Guaporé e Rondoniense novamente no Cassolão, os resultados desses confrontos não têm capacidade de alterar a ordem de classificação já estabelecida. Dessa forma, os duelos das semifinais ficaram definidos antecipadamente.

Os jogos da próxima fase estão previstos para o domingo, 15 de março. Em Porto Velho, no estádio Aluízio Ferreira, o Rondoniense enfrentará o Gazin Porto Velho. No mesmo dia, no estádio Cassolão, o Guaporé voltará a campo para receber o Ji-Paraná.