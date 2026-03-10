Inscrições abertas para Olímpiadas Madeirão dos Servidores Municipais 2026

Por Leandro Morais

Publicada em 10/03/2026 às 14h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), abriu as inscrições para as Olimpíadas Madeirão dos Servidores Municipais 2026, que acontecerão entre os dias 25 e 29 de março. O evento é voltado aos servidores públicos municipais, incluindo efetivos, comissionados e contratados, e as inscrições seguem abertas até o dia 22 de março.

Servidores municipais já podem se inscrever para participar das Olimpíadas Madeirão 2026, que acontecerão entre os dias 25 e 29 de março

A iniciativa tem como objetivo promover integração, qualidade de vida e valorização dos profissionais que atuam na administração pública da capital. Durante cinco dias, servidores de diferentes secretarias participarão de uma programação esportiva e recreativa pensada para incentivar a convivência saudável e o espírito de equipe.

2. Evento esportivo reúne servidores de diversas secretarias em atividades que incentivam integração, saúde e espírito de equipe

A programação contará com diversas modalidades esportivas, como futebol society, vôlei de praia, basquete 3x3, beach tennis, futevôlei, mini maratona, natação, tênis de mesa e sinuca, além de atividades recreativas e culturais, como truco, dama, dominó e karaokê.

Os participantes que se destacarem nas competições receberão medalhas e troféus, conforme as categorias e modalidades disputadas.

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., o evento representa um momento importante de valorização dos servidores públicos.

Programação das Olimpíadas Madeirão contará com diversas modalidades esportivas e atividades recreativas para os servidores municipais

“As Olimpíadas Madeirão são uma forma de reconhecer e valorizar os servidores que ajudam a construir Porto Velho todos os dias. O esporte aproxima as pessoas, promove saúde e fortalece o espírito de equipe”, destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes também ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer o ambiente de trabalho e incentivar hábitos saudáveis. “Quando promovemos momentos de integração como esse, também valorizamos quem está diariamente trabalhando para fazer a cidade avançar. O esporte aproxima as pessoas e contribui para a qualidade de vida dos nossos servidores”.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico (Google Forms), que será encaminhado às secretarias por processo administrativo.

Período de inscrições: 9 a 22 de março de 2026

Informações: (69) 99943 0827

Fotos: Leandro Morais