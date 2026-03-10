Trump ameaça:

Por Agência Brasil

Publicada em 10/03/2026 às 15h36

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a guerra contra o Irã pode estar “praticamente concluída”. A declaração foi dada em entrevista por telefone à emissora norte-americana CBS.

Segundo Trump, as forças militares iranianas teriam sido severamente enfraquecidas após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

“Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm marinha, não têm comunicações e não têm força aérea. Os mísseis estão espalhados por todos os lados. Os drones estão sendo destruídos em todo lugar, inclusive nas fábricas onde são produzidos”, afirmou.

De acordo com o governo norte-americano, mais de três mil alvos iranianos já foram atingidos apenas na primeira semana desde o início do conflito.

“Se você observar, eles não têm mais nada. Não resta praticamente nada em termos militares”, disse o presidente.

Trump também declarou que a operação militar estaria avançando mais rapidamente do que o previsto. Inicialmente, segundo ele, a expectativa era que o conflito durasse cerca de um mês.

Questionado sobre Mojtaba Khamenei, apontado como novo líder supremo do Irã após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, durante os primeiros ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos, Trump evitou comentar.

“Não tenho nenhuma mensagem para ele. Absolutamente nenhuma”, afirmou.

Em declarações anteriores, o presidente norte-americano já havia criticado a escolha do novo líder iraniano, afirmando estar “nada satisfeito” com a decisão e sugerindo que Khamenei “não deve permanecer muito tempo” no cargo.

Durante a entrevista, Trump também comentou a situação no estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o transporte de petróleo no mundo, por onde passa cerca de 20% das exportações globais de petróleo.

Desde o início do conflito, o número de navios que cruzam a região diminuiu significativamente.

Trump afirmou que o estreito permanece aberto e que a navegação continua ocorrendo, mas disse estar avaliando a possibilidade de os Estados Unidos assumirem o controle da área.

“Estamos pensando em assumir o controle da região. Os Estados Unidos podem fazer muita coisa em relação a isso”, declarou.

O presidente também fez um alerta ao Irã sobre a possibilidade de fechamento do estreito.

“Eles já dispararam tudo o que tinham para disparar, e é melhor não tentarem nada precipitado, ou será o fim daquele país. Se cometerem um erro, isso será o fim do Irã. Nunca mais se ouviria falar desse país”, disse.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram em 28 de fevereiro uma ofensiva militar contra o Irã, alegando o objetivo de eliminar ameaças consideradas iminentes do regime iraniano.

Em resposta, o Irã realizou ataques contra alvos em Israel, bases militares norte-americanas e outras infraestruturas em países da região, como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Também foram registrados incidentes envolvendo projéteis iranianos em países como Chipre, Azerbaijão e Turquia.

Segundo estimativas divulgadas até agora, o conflito já deixou mais de mil mortos no Irã e sete soldados norte-americanos mortos.