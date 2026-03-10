“Estou bonita!”: Ivete Sangalo mostra recuperação após cirurgia no rosto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 15h31

Ivete Sangalo utilizou as redes sociais para contar aos seguidores como está sua recuperação após passar por uma cirurgia no rosto. Em vídeos publicados nos stories do Instagram nesta segunda-feira (9), a cantora disse que ainda sente parte da região dormente e explicou que foram colocadas presilhas de titânio para tratar as fraturas.

“Gente, vamos conversar? Estou com vontade de conversar porque estou bonita! Ainda sentindo um pouco de dormência do lado esquerdo, mas, olha, Markito está ficando o mago da ilusão”, comentou a artista, fazendo referência à maquiagem utilizada para disfarçar os hematomas.

Ivete também explicou que, apesar da aparência aparentemente normal, ainda há marcas da cirurgia. “Aqui por baixo (da maquiagem) está cheio de sanguinho pisado por conta da cirurgia. Aqui botou uma presilhinha de titânio e aqui outra presilhinha de titânio”, contou.

O acidente que levou ao procedimento aconteceu no fim de fevereiro. Segundo a própria cantora relatou, ela sofreu um desmaio durante a madrugada enquanto estava em casa. Na queda, acabou fraturando dois ossos na região da maçã do rosto.

Durante participação na festa do “BBB 26”, no último sábado (8), Ivete detalhou o momento do acidente. A artista contou que havia levantado para ir ao banheiro quando perdeu a consciência.

“Acordei, de madrugada, fui fazer xixi. Fiz, quando me levantei do vaso, me levantei e caí. Caí feio. Só que eu entendi que tinha caído. Não me lembro de nada. Passei a mão no rosto e senti a gosma, e era o sangue”, relatou.

Ela também disse que chegou a desmaiar novamente logo depois da primeira queda e só retomou a consciência já no hospital, durante o atendimento médico.

Mesmo em recuperação, Ivete Sangalo mantém a programação de apresentações da turnê “Clareou”, que deve retomar no próximo mês. A agenda inclui shows em cidades como Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Ribeirão Preto e Campinas.