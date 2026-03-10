“Amizade muito boa”: Ana Castela esclarece boatos de reconciliação com Zé Felipe

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 15h41

Após circular nas redes sociais a possibilidade de uma reconciliação com Zé Felipe, Ana Castela decidiu se pronunciar publicamente sobre o assunto. A cantora usou seus perfis para esclarecer a situação depois de passar alguns dias com a família do artista em Goiás.

A visita ocorreu na fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo localizada em Jussara, no oeste do estado. Antes disso, a sertaneja também havia participado de um encontro familiar em Goiânia durante o fim de semana do Dia Internacional da Mulher.

Em um vídeo publicado na internet, Ana explicou que estava se despedindo da família e ressaltou o carinho pelo período que passou com todos. Ela afirmou que pretende voltar sempre que for convidada, principalmente por Poliana Rocha, esposa de Leonardo.

Durante a gravação, a artista também aproveitou para comentar diretamente os rumores de que teria retomado o namoro com Zé Felipe. Segundo ela, o vínculo entre os dois atualmente é apenas de amizade.

“Porque, graças a Deus, a gente criou aqui uma amizade muito boa. Não é, Zé Felipe?”, afirmou Ana Castela, mostrando o cantor no vídeo. Ele respondeu concordando com a declaração.

A manifestação ocorreu após fãs levantarem suspeitas de uma possível reaproximação amorosa entre os dois, motivadas pelas imagens da cantora convivendo novamente com a família do ex-namorado.