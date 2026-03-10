Por G1

Nos Estados Unidos para uma série de eventos da "Semana Argentina", o presidente Javier Milei falou, na manhã desta terça-feira (10), para investidores e executivos na nova sede do JPMorgan em Midtown Manhattan, que se sente "orgulhoso de ser o presidente mais sionista do mundo".

"Apesar de tudo do que me insultam e de todas as coisas que me dizem, das quais provavelmente algumas sejam verdadeiras, mas, deixando isso de lado, bem, digamos que incomoda o fato de eu ser um forte defensor de Israel e eu, sinceramente, me sinto orgulhoso de ser o presidente mais sionista do mundo", disse o presidente argentino.

🔍 Sionismo é um movimento político nacionalista judaico, que foi a principal força por trás da criação do Estado de Israel. Defendia o direto dos judeus de terem sua pátria na região que a bíblia chamou de “Terra de Israel”.

A fala de Milei aconteceu em um encontro em que o presidente argentino defendeu a recuperação econômica do país, ​mesmo com a guerra no Irã elevando os preços do ​petróleo, fortalecendo o dólar e abalando os mercados emergentes, como o da Argentina.