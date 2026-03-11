“Não é importante na minha vida”: Luiza Possi fala sobre polêmica com Maria Gadú
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/03/2026 às 11h18
Luiza Possi decidiu se manifestar publicamente após declarações de Maria Gadú envolvendo um antigo relacionamento entre as duas. A cantora abordou o assunto em entrevista ao programa “Jornal dos Famosos”, da LeoDias TV, mas afirmou que prefere não prolongar a discussão.

A polêmica ganhou repercussão nas redes sociais depois que Gadú comentou um desabafo de Possi no Instagram e afirmou que se arrependia do período em que as duas teriam se relacionado. A mensagem da intérprete de “Shimbalaiê” e “Dona Cila” citava fé e arrependimento ao mencionar o passado.

Ao ser questionada sobre o episódio, Luiza Possi afirmou que prefere não dar maior importância ao tema e ressaltou a admiração profissional que mantém pela cantora.

“O que posso falar da Maria Gadú é que ela é uma excelente cantora, sempre admirei ela muito como cantora e é isso. Não vou me aprofundar”, declarou.

A artista também disse acreditar que assuntos aos quais não se dá atenção acabam perdendo relevância com o tempo. “Eu creio que as coisas que a gente não dá importância vão sumindo, se esvaindo pelo ralo. Tanto que é a primeira vez que eu falo sobre isso e não quero me estender, não porque eu tenha nenhum problema, mas porque isso não é importante na minha vida”, afirmou.

A origem do episódio remonta a novembro do ano passado, quando Possi publicou nas redes sociais um texto em que mencionava fé e momentos difíceis. Nos comentários da postagem, Maria Gadú escreveu uma mensagem afirmando que o relacionamento que tiveram no passado teria sido um erro.

