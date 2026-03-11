Parceria entre FFER e a Federação Acreana promove intercâmbio entre árbitros de RO e AC nos jogos decisivos
O primeiro trimestre de 2026 está na reta final e nesse ritimo seguem os campeonatos estaduais por todo Brasil, alguns Estados já conheceram seus campeões, outros estão na reta final com jogos decisivos é o caso dos Rondoniense Sicredi, no próximo fim de semana dia 15 de março, começam os jogos das semifinais entre Rondoniense e Ji-Paraná no Aluízio Ferreira e no Cassolão Guaporé e Gazin Porto Velho. Também nesse fim de semana Rio Branco e Galvez, Santa Cruz e Humaitá fazem os jogos das semifinais do Acreanão Sicredi.

Para os jogos grandes e decisivos são necessários árbitros em alto nível de atuação, as partidas das semifinais do Rondoniense Sicredi e do Acreanão Sicredi serão uma grande oportunidade de intercâmbio e troca de experiências entre árbitros de Rondônia e Acre. A parceria firmanda entre a FFER e a FFAC oportunizará a escalação de árbitros do quadro da FFER para os jogos das semifinais do Acreanão, e os árbitros do quadro da FFAC serão escalados para as semifinais do Rondoniense Sicredi, "firmamos uma parceria muito benéfica ao futebol do Estado de Rondônia e do Acre, o desafio de futebol de base com jogos das seleções sub-15 e sub-17 foram uma grande experiência e muito bem sucedida, agora estamos promovendo essa oportunidade para jogos grandes e decisivos das nossas competições, tendo nossos melhores árbitros atuando no Acreanão e os melhores árbitros acreanos atuando nas semifinais do Rondoniense Sicredi, é apenas o primeiro passo, estamos trabalhando para novas parcerias com outras federações do norte, para juntas desenvolvermos o nosso futebol, fortalecendo as entidades, nossos filiados e claro o futebol do norte" frisou o diretor executivo da CBF e vice da FFER Bruno Costa.

Para o presidente da FFER, os útlimos anos têm apresentado excelentes resultados esportivos e também fora de campo, "nos últimos anos tivemos grandes conquistas para o nosso futebol, oferecemos gratuitamente cursos de capacitação e qualificação para os nossos profissionais, que atuam nos clubes filiados, ofertamos Licença para técnicos A, B e C, Workshop para treinadores das categorias de base, Arbitragem sem Fronteiras, profissionais do Botafogo, Vasco da Gama estiveram aqui palestrando e compartilhando experiência e conhecimentos com nossos profissionais, então sempre trabalhamos diariamente em busca do melhor para o nosso futebol e as parcerias com entidades sérias e comprometidas com o desenvolvimento do futebol nortista sempre serão muito bem vindas, aproveito para agradecer ao presidente da FFAC Adem Araújo pela parceria pelo futebol do norte", frisou Heitor Costa.

O presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia, parabenizou a FFER e FFAC por promover o intercâmbio entre os Estados e a troca de experiências fundamentais para o alto nível da árbitragem nortista, "a FFER sempre trabalhou para abrir portas para nossos árbitros e essas parcerias são grandes oportunidades para manter o bom nível da nossa arbitragem, as portas do futebol acreano estão abertas para os nossos árbitros, futuramente podem surgir novas parcerias com o Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso em fim quanto mais jogos, mais portas abertas, sem dúvida nenhuma nossas árbitros estarão sempre atuando em alto nível", ressaltou Servilio Patrício, presidente do Sindafer. 

