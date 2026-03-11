Prefeitura de Cacoal convoca mais 132 aprovados em concurso público municipal

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 14h56

A Prefeitura de Cacoal publicou, na última terça-feira, dia 10 de março, mais uma lista de convocação de candidatos aprovados no concurso público municipal. Ao todo, 132 nomes foram chamados nesta nova etapa, contemplando vagas em diferentes áreas da administração pública.

A convocação inclui candidatos da ampla concorrência e também vagas destinadas a pessoas com deficiência, seguindo os critérios previstos no edital do certame. A medida faz parte do processo de fortalecimento do quadro de servidores do município, visando ampliar a capacidade de atendimento nos serviços públicos.

O concurso da Prefeitura de Cacoal prevê o preenchimento de 602 vagas para diferentes níveis de escolaridade. No entanto, com as convocações já realizadas ao longo das etapas do processo, o número de aprovados chamados ultrapassa 900 candidatos.

A orientação da administração municipal é para que os convocados acompanhem atentamente os prazos estabelecidos e providenciem toda a documentação exigida no edital. Essa fase é considerada decisiva para que os aprovados possam formalizar sua entrada no serviço público municipal.