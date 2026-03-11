Professora de Rolim de Moura apresenta cartilha sobre acessibilidade no ENEM para estudantes com TDAH

Por ROLNEWS

Publicada em 11/03/2026 às 15h08

A professora e pesquisadora Kamila Carvalho de Aguiar Guimarães desenvolveu uma cartilha educativa voltada à orientação de estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) que pretendem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O material foi produzido como Produto Educacional do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede (PROFEI/UNIR) e tem como objetivo esclarecer direitos, recursos de acessibilidade e estratégias que podem auxiliar esses candidatos durante a preparação e realização da prova.

A cartilha aborda temas como tempo adicional na prova, atendimento especializado, uso de tecnologias assistivas, métodos de estudo e orientações para estudantes e familiares, buscando ampliar o conhecimento sobre inclusão e equidade no acesso ao ensino superior.

O trabalho também reforça a importância do apoio da família e da escola no processo educacional de jovens com TDAH, além de trazer dicas práticas para organização dos estudos e preparação para o exame.