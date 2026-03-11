Campeonato Rondoniense 2026: semifinais são definidas e federação altera datas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/03/2026 às 14h10

A fase semifinal do Campeonato Rondoniense 2026 já tem confrontos definidos mesmo antes da realização das duas partidas que encerram a primeira fase da competição. Com a classificação consolidada, o Ji-Paraná enfrentará o Rondoniense, enquanto o Porto Velho terá como adversário o Guaporé na etapa decisiva do estadual.

O Ji-Paraná terminou a fase classificatória na primeira colocação. Na sequência aparece o Porto Velho, seguido pelo Guaporé na terceira posição. O Rondoniense ocupa o quarto lugar e completa o grupo das equipes classificadas para o mata-mata.

Enquanto a disputa pelas vagas já está definida, a Federação realizou ajustes no calendário da competição. A última rodada da fase inicial sofreu alteração de data. Os dois jogos válidos pela 14ª rodada, originalmente previstos para quarta-feira (11), foram reagendados para quinta-feira (12), ambos com início às 19h30.

Em Ji-Paraná, no estádio Biancão, o Ji-Paraná recebe o Genus. Já no Cassolão, em Rolim de Moura, o Guaporé encara o Rondoniense no outro confronto que encerra a etapa classificatória do torneio.

Outra modificação envolve diretamente a fase seguinte do campeonato. As partidas de ida das semifinais, que estavam previstas inicialmente para o sábado (14), foram transferidas para o domingo, dia 15 de março.

Com a conclusão da primeira fase e o início do mata-mata, a competição entra no momento decisivo da temporada, quando os confrontos passam a definir as equipes que disputarão a final do Campeonato Rondoniense.