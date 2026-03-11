Prefeitura convoca mais de 20 candidatos aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 14h28

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (11) mais um edital de convocação do concurso público 001/2023, voltado para aprovados nos cargos de mecânico de máquina pesada, mecânico de veículo leve, mecânico de veículo pesado, assistente administrativo, fiscal de obras, técnico em informática, engenheiro civil, médico, professor, supervisor escolar, orientador educacional e professor de libras.

Os convocados têm até o dia 09 de abril para apresentarem toda a documentação necessária. A entrega dos documentos é feita exclusivamente por peticionamento eletrônico.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO: https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/38476