Energisa entrega projetos de Eficiência Energética para batalhões da Polícia Militar de Rondônia

Por Rosiane Martins Vargas Nascimento

Publicada em 11/03/2026 às 14h42

A Energisa Rondônia realizou, nesta quarta-feira, 11, a entrega oficial das obras de eficiência energética que contemplaram as unidades do 1º Batalhão, 5º Batalhão, 9º Batalhão e Batalhão de Choque da Polícia Militar de Rondônia. As obras executadas tiveram investimento de 1 milhão de reais. As ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e executado pela Energisa em Rondônia.

O programa contemplou as unidades com instalação de 225 placas de geração de energia solar fotovoltaica e a substituição de 48 pontos de iluminação convencional por lâmpadas LED, mais modernas e eficientes. Com isso, a economia também será sentida no consumo energético dos batalhões que terá uma redução de 230 megawatts-hora (MWh), volume de energia suficiente para abastecer cerca de 90 residências por mês.

Em cerimônia realizada no auditório da Energisa, em Porto Velho, o diretor técnico e comercial da Energisa Rondônia, Fernando Corradi, reconheceu o relevante papel da Polícia Militar como pilar fundamental para a garantia da segurança, da ordem e da tranquilidade na comunidade. O diretor técnico enfatizou ainda a economia gerada pelas obras entregues. “A economia na conta de energia da Polícia Militar será equivalente a cerca de 140 mil reais por ano, valor que a Polícia Militar poderá utilizar para investir dentro da própria corporação”.

O chefe do Estado Maior-Geral da Polícia Militar, coronel Iuri Frota, ressaltou a grande relevância institucional do projeto de eficiência energética, da Energisa. "A implantação das obras da implantação de energia fotovoltaica contribui para preservação do meio ambiente, gera economia para o estado na conta de energia e no empenho de recursos que seriam necessários para implantação da energia solar nos batalhões".

A iniciativa contribui diretamente para a preservação ambiental, ao evitar a emissão de aproximadamente 30 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera a cada ano, volume comparado ao absorvido por de cerca de 1.300 árvores, no mesmo período.

Desde 2018, a Energisa já investiu mais de R$ 70 milhões em projetos do PEE. Em 2025, a concessionaria ampliou o alcance do Programa ao contemplar diversas instituições essenciais em todas as regiões do estado. Entre as beneficiadas estão o Hospital Cemetron, em Porto Velho; o Hospital Regional de Cacoal; a APAE de Vilhena; o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé; o Hospital Municipal de Costa Marques; o Lar do Idoso de Jaru e a Associação Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste.

O Projeto de Eficiência Energética integra um conjunto de ações voltadas à redução do desperdício de energia e ao uso consciente dos recursos naturais. Com resultados concretos e impactos duradouros, o programa é referência em boas práticas de sustentabilidade, mostrando que eficiência energética não é só economia, é transformação social.