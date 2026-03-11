Semdes realiza mais uma edição do Cadastro Único Itinerante levando atendimentos à população

Por Decom/PMA

Publicada em 11/03/2026 às 14h36

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), realizou nesta quarta-feira (11), mais uma edição do Cadastro Único Itinerante, levando atendimentos à população dos Bairro Jorge Teixeira, Pedrinhas e Setor 12 por meio da unidade móvel.

Durante a ação, foram entregues 130 kits de alimentos, fruto de uma parceria com o Banco de Alimentos da Prefeitura, além da realização de mais de 60 atendimentos do Cadastro Único, entre novas inscrições e atualizações.

O Cadastro Único Itinerante é uma iniciativa que tem como objetivo aproximar a comunidade dos programas e benefícios sociais, garantindo mais comodidade e acesso aos serviços, especialmente para as famílias que vivem em áreas mais afastadas.