Técnicos da Agevisa avaliam experiências exitosas do SUS em mostra de saúde em Ariquemes

Por Aurimar Lima

Publicada em 11/03/2026 às 14h18

Técnicos da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) foram indicados para integrar a comissão avaliadora da I Mostra Municipal de Experiências Exitosas “Ariquemes, Aqui Tem SUS”, realizada nos dias 4 e 5 de março, em Ariquemes, com o objetivo de divulgar e reconhecer iniciativas que contribuem para melhorar a qualidade da atenção à saúde e aprimorar as práticas na rede pública.

A iniciativa reuniu profissionais e gestores para apresentar práticas bem-sucedidas desenvolvidas na rede pública municipal, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS).

A participação da Agevisa/RO ocorreu após convite da Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes para compor a banca avaliadora da mostra. A cooperação institucional foi consolidada com a participação de integrantes do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Vigilância em Saúde (NPEVS) da Agência, coordenada pelo chefe do núcleo, Cesarino Junior Lima Aprígio. A colaboração entre estado e município contribuiu para ampliar a qualificação técnica do processo de avaliação das experiências apresentadas, reforçando a integração entre as esferas de gestão do Serviço Único de Saúde (SUS).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o engajamento da gestão estadual com as políticas públicas de saúde e com a valorização de práticas que promovam melhorias no atendimento à população. “A participação de técnicos estaduais em eventos científicos e institucionais contribui para estimular a inovação e o aperfeiçoamento dos serviços de saúde”, destacou.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Entre os profissionais indicados pela Agevisa/RO estão especialistas que atuam nas áreas de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária. Os técnicos participaram da avaliação de trabalhos na sala temática Vigilância em Saúde e Ações Transversais, analisando projetos relacionados à vigilância em saúde, gestão do trabalho, educação em saúde e participação social.

A mostra municipal foi criada para divulgar, valorizar e compartilhar práticas exitosas desenvolvidas por profissionais da saúde no município. A iniciativa promove o intercâmbio de conhecimentos e incentiva a disseminação de estratégias que fortalecem o SUS e aprimoram a qualidade da assistência prestada à população.

Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a participação dos técnicos da instituição reforça o compromisso com a qualificação das políticas públicas de saúde. “A presença de profissionais da Agência nesse processo avaliativo contribui para fortalecer o compartilhamento de experiências bem-sucedidas e incentivar práticas que podem ser replicadas em outros municípios, ampliando a qualidade das ações de vigilância e da assistência em saúde”, ressaltou.

ARIQUEMES

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes, com apoio de instituições parceiras e destacou a importância da parceria institucional para o sucesso da mostra. Os trabalhos apresentados foram distribuídos em salas temáticas voltadas a áreas estratégicas da gestão e da assistência em saúde, reunindo profissionais, gestores e especialistas para debater e avaliar experiências bem-sucedidas no município.

A colaboração da Agevisa/RO foi fundamental para fortalecer a credibilidade da avaliação e valorizar os projetos apresentados pelos profissionais do SUS no município.

A cerimônia de premiação dos trabalhos está prevista para o dia 13 de março, em Ariquemes.