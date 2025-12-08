Publicada em 08/12/2025 às 09h17
Na tarde deste domingo no Aluízio Ferreira o União Cacoalense goleou o Rondoniense pelo placar de 4 a 0 e ficou com o título de Campeão Rondoniense Série B 2025. A Roposa da BR volta a ser campeão estadual após 21 anos. A última conquista da Cacoalense no futebol profissional foi em 2024 quando foi Bi Campeão Rondoniense da Série A.
A União Cacoalense venceu os dois jogos diante do Rondoniense, na primeira partida vitória por 2 a 0 e neste domingo precisava apenas de um empate, mas acabou goleando o time da Zona Leste de Porto Velho, com gols de de Pablinho duas vezes, Leandrinho e Ariel.
O primeiro gol saiu aos 25 minutos da primeira etapa com o atacante Ariel aproveitando cruzamento de Guarate. Com o gol, Ariel registrou a média de um gol por partida, com 13 gols marcados em 13 jogos na temporada de 2025.
Após um primeiro tempo equilibrado a etapa final só deu Cacoalense dominando as ações, logo aos três minutos Pablinho cobrando falta ampliou o placar. Aos 25 Guarate deu outra assistência para Pablinho fazer o segundo dele na partida e o terceiro do União Cacoalense, aos 35 minutos Leandrinho fechou a placar e a goleada por 4 a 0. O título da Série B do Rodoniense ficou com a União Cacoalense, mas as duas equipes estão garantidas no Rondoniense Série A de 2026.
