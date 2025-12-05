EXCLUSIVO

Sílvia Cristina fala sobre prisão de Bolsonaro, relembra crise com Cassol e aponta mais de meio bilhão investido em Rondônia

Deputada aborda desintrusão, críticas ao processo de concessão do Madeira e explica por que não se manifestou publicamente sobre o ex-presidente; na reta final do mandato, detalha entregas que somam R$ 503 milhões em Rondônia