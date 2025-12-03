Euma e os planos para 2026; saiba no que Fúria é pioneiro e por que Flori o imitou; e o golpe do falso advogado

Publicada em 03/12/2025 às 08h42
QUE ESTEJAMOS PREPARADOS: CONTRARIANDO OS DISCURSOS EFUSIVOS, VEM AÍ UM 2026 COMPLICADO E CHEIO DE CRISES
Como será o verdadeiro ano de 2026 no Brasil? O real e não o vendido à população pelo governo e pela mídia tapete, aquela que se deita para o governante de plantão limpar seus sapatos, em troca de grana? Vamos começar pela dívida pública e questionar: qual a chance de alguma coisa realmente dar certo num país onde a dívida pública bateu, em outubro passado, em 8 trilhões e 252 bilhões, quase uma vez e meia todo o orçamento do país para 2026.
Nosso crescimento econômico, segundo as melhores previsões, como do Banco Mundial, será de apenas 2,2 por cento. Para se ter ideia, mais ou menos do que a previsão do país para este ano e menos da metade do PIB de Rondônia. O que é certo é que o que mais vai crescer, e é a única coisa para cima prevista para o ano que vem, serão novos pacotes tributários, pelo desespero do governo em conseguir recursos para se auto sustentar e manter as mordomias para a sua elite.
Embora números disfarçados estejam no dia a dia da grande mídia, falando em avanços, o que há de verdade, em cada recanto do país, são centenas, senão milhares de lojas fechando suas portas, causando desemprego nas mais diferentes regiões do país. Ao se transitar pela avenida Sete de Setembro, aqui mesmo em Porto Velho, pode-se ver várias portas cerradas. E isso que a economia rondoniense está muito melhor do que a nacional, atualmente.
O 2026 ainda será, no geral, improdutivo para vários setores, embora outros possam ser beneficiados. O ano começa bem depois do final do carnaval, que será entre 14 e 18 de fevereiro. Em abril, ocupantes de cargos executivos terão que deixar seus postos, caso queiram concorrer em outubro. De 11 de Junho a 19 de Julho, tudo vai girar em torno da Copa do Mundo. Dois meses e meio depois, tem eleição.
Ou seja, 2026, com todas as paradas para festa, Copa e eleição; com toda a crise que se aproxima, com o risco de desemprego em massa, incluindo milhões de micros e pequenos empreendedores, que não mais o serão (eles são quase 24 milhões no país) e com a queda nas vendas do comércio, que ocorrerá, caso não surja algum milagre, o ano se desenha muito ruim.
Existe o discurso do governo, com apoio da grande mídia e existe a vida real. Infelizmente, um país não cresce com conversa fiada e oba-oba da imprensa amiga. É bom que nos preparemos para o que vem por aí!
EUMA TOURINHO É PERSONAGEM DIFERENCIADA E TEM PLANOS POLÍTICOS CLAROS, PARA O ANO QUE VEM
Euma Tourinho é um nome forte, uma mulher de personalidade, eventualmente cercada de aplausos, mas também alvo de críticas. Não é fácil conviver com ela, porque há que se ter uma Inteligência diferenciada e um conhecimento geral bastante complexo, para conseguir vencê-la num debate, numa conversa, numa entrevista. Pode-se dizer tudo de Euma, menos que ela é o mesmo do mesmo. Não é.
Fala sobre sua longa vida de serviços prestados à Justiça, como juíza, até sua aposentadoria e os novos desafios que decidiu enfrentar, incluindo a decisão de entrar na política já disputando uma difícil eleição para a Prefeitura de Porto Velho. Enfrenta perguntas difíceis, como as feitas pelos Dinossauros do Rádio, como o fez nesta semana, quando participou do programa Papo de Redação, na Parecis FM. Não fugiu de nenhuma questão, ao conversar com Beni Andrade, Emanuel Nery, Erik Araújo e Sérgio Pires.
Euma falou no desafio de se tornar secretária do governo Léo Moraes, com a missão de controlar os gastos públicos, o que nem sempre é bem visto na administração. E também na sua futura missão: a de comandar o escritório de representação de Porto Velho em Brasília. Também deixou no ar a possibilidade concreta de disputar uma cadeira na Câmara Federal, por Rondônia, em 2026. Teve convites de cinco partidos, mas optou pelo Podemos.
Tem projetos, tem propostas, tem ideias concretas. Vai continuar com suas missões, certa de cumpri-las. Euma Tourinho, pertencente a uma família centenária na História de Rondônia, neta do inesquecível Euro Tourinho, sorri, brinca quando necessário, mas que ninguém se engane, ela é uma obstinada. Faz funcionar tudo onde põe seu talento. E é nome quentíssimo para as urnas, no ano que vem.
GOLPE DO FALSO ADVOGADO: OAB VAI À JUSTIÇA CONTRA OPERADORAS DE CELULAR EXIGINDO INDENIZAÇÕES
Numa única semana, algo em torno de duas centenas de ocorrências foram registrados nas delegacias de Porto Velho, denunciando golpes de falsos advogados, um estelionato digital que tirou milhares de reais principalmente de pessoas mais idosas, as maiores vítimas. É neste contexto que a OAB de Rondônia entrou de sola no assunto. O atuante presidente Márcio Nogueira, ingressou na Justiça com uma ampla Ação Civil Pública, responsabilizando as operadoras de celular e a Meta, colocando nelas a responsabilidade sobre o famigerado Golpe do Falso Advogado.
A Ação é contra as operadoras Claro, Vivo, Tim e contra a Meta, que é controladora do Watts App, Facebook e Instagram. A OAB exige medidas imediatas – além da reparação por danos morais individuais sofridos pelas vitimas do esquema. O golpe se tornou um fenômeno nacional, com mais de 10 mil vítimas registradas no país só em 2025, de acordo com dados levantados pela Seccional. Em Rondônia, são centenas de casos.
O “Golpe do Falso Advogado” é descrito pela OAB como uma fraude complexa, com acesso ilegal a informações reais de processos judiciais, contendo nomes, valores, decisões e até petições oficiais; criação de perfis falsos no WhatsApp, com foto, nome e até voz clonada de advogados reais; contato com clientes das vítimas, solicitando pagamentos por PIX sob pretextos como custas judiciais, taxas de liberação de alvarás ou honorários complementares.
Com base nessas informações verídicas, criminosos conferem grande aparência de autenticidade, enganando clientes e manchando a imagem do advogado usurpado. A OAB, em sua petição, pede urgência nas decisões sobre o caso e destaca que o golpe opera dentro da chamada “janela de minutos”: o curto período entre o pagamento da vítima e a dispersão do dinheiro por redes criminosas. Uma resposta lenta, afirma a OAB, compromete qualquer possibilidade de rastreamento.
NOVA MULTA DE 753 MIL REAIS APLICADA À EMPRESA QUE DEVERIA RECOLHER O LIXO EM TODA A CAPITAL
Aqui e ali, principalmente em regiões mais centrais, a coleta do lixo melhorou nos últimos dias, mas há regiões da Capital e também dos distritos onde o problema continua tão sério quanto era quando trocou a empresa responsável pelo serviço, em Porto Velho. A Prefeitura da Capital, aliás, já aplicou duas multas pesadas na empresa, além de ter dado andamento ao processo para revogar o contrato vigente. No sábado, uma nova multa, também de 753 mil reais foi aplicada, motivada, segundo fontes da administração municipal, por descumprimento do contrato.
O volume de reclamações que chegam aos órgãos responsáveis da Prefeitura continua alto. Fotos nas redes sociais e encaminhadas à mídia também mostram que a situação está longe de ficar sob controle. Lixeiras cheias, lixo espalhado pela rua, mau cheiro em várias ruas de bairros da cidade e risco de que os bueiros sejam ainda mais entupidos pela sujeira não recolhida formam um quadro que assusta parte dos porto-velhenses, um mês depois de iniciado o novo serviço.
O problema continua sério, em alguns pontos da Capital e nos distritos. O processo de rescisão do contrato está em andamento, perto de se esgotar o prazo para que a empresa apresente sua defesa, antes da decisão final. Também correm na Justiça ações contra o contrato emergencial, assim como o assunto repercute, com muitas críticas, na Câmara Municipal. O prefeito Léo Moraes quer resolver o problema, mas o fará apenas dentro dos preceitos legais.
CACOAL FOI PIONEIRA E VILHENA É A SEGUNDA CIDADE DO ESTADO COM TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO
Desta vez, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria tem razão. Foi ele o primeiro no Estado a implantar o sistema de transporte coletivo gratuito. Isso ocorreu em 2023 e, desde lá, o sistema funciona, aumentando cada vez mais o número de passageiros transportados. O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, foi o segundo a dar à sua população o mesmo sistema gratuito, mas a partir desta semana. Ele divulgou a inovação, mostrando os primeiros 13 ônibus que já estão circulando na sua cidade, fazendo o transporte público gratuito.
Atualmente, 170 municípios brasileiros adotam algum tipo de isenção tarifária no transporte público, conforme dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. O levantamento mostra que 75 por cento das cidades com tarifa zero implantaram o sistema a partir de 2020 e que quase 80 por cento têm menos de 100 mil habitantes. Há 132 cidades com gratuidade total (para todos, em qualquer horário), 26 que aplicam aos fins de semana e feriados e 12 que restringem o benefício a bairros periféricos.
As duas cidades de Rondônia (Cacoal com algo em torno de 90 mil habitantes e Vilhena, outros 115 mil em Vilhena) são pioneiras neste programa bancado pelos cofres públicos municipais. Cacoal já está experiente no assunto, com mais de dois anos funcionando e Vilhena começa agora a inovação. Não se sabe alguma outra cidade do Estado que esteja programando implantar o mesmo sistema. Em Porto Velho, o transporte coletivo é pago.
CANEDO ALERTA QUE TSE PODE AUTORIZAR COLIGAÇÕES CRUZADAS PARA GOVERNO E SENADO AINDA PARA 2026
O advogado especialista em Direito Eleitoral, Nelson Canedo, está alertando para uma decisão a ser tomada em breve pelo TSE e que poderá modificar a legislação eleitoral, ainda para o pleito do ao que vem. Segundo Canedo, trata-se das chamadas coligações cruzadas nas disputas pelo Governo e cadeiras do Senado Federal já em 2026. Consulta do Republicanos tramita no TSE para uma melhor interpretação de artigo que trata do assunto e que, se aprovado, modifica o sistema de coligações para o pleito do próximo ano.
Canedo explica: “esta possibilidade permitiria que partidos formassem coligações para Governador, se coligarem de forma diferente na disputa pelo Senado". Ou seja, mesmo que hajam três partidos coligados ao governo, um deles, por exemplo, poderia lançar seu próprio candidato ao Senado, sem prejuízo da combinação feita na corrida ao Governo.
Para compreensão mais simples: em Rondônia, imagine-se um acordo entre PL, Republicanos e PP na corrida pelo Governo, obviamente apenas como hipótese. Caso haja o aval do TSE, um dos três partidos poderia lançar seus próprios candidatos ao Senado, sem prejuízo da aliança. Hoje, a lei eleitoral obrigado que a coligação para o Governo deve ser exatamente a mesma ao Senado. Esta regra só muda se houver modificação pelo TSE.
BOCAS DE LOBO FECHADAS IMPEDEM ESCOAMENTO DA ÁGUA DAS PESADAS CHUVAS DE NOVEMBRO
Uma temporada de violentas chuvas tem tirado o sono do prefeito Léo Moraes e da sua equipe, por causa das alagações que ainda ocorrem em determinadas áreas da Capital. Há um grande esforço para ao menos amenizar o problema, mas a temporada do inverno amazônico não contribui. Pelo contrário: numa madrugada da semana passada, durante menos de quatros horas, a tempestade somou um volume de chuvas esperado para todo o mês de Novembro, pra se ter ideia do que está ocorrendo.
Enquanto as equipes atuam em pontos críticos, limpando bueiros e canais, Léo Moraes gravou, vídeo mostrando que foram feitas obras em diversos locais, simplesmente fechando as bocas de lobo e impedindo o escoamento das águas, ou seja, aumentando ainda mais os danos das inundações.
Percorrendo pontos da cidade, o Prefeito mostra no vídeo vários locais onde obras feitas para implantar o meio fio nas calçadas, o que silesmente isolou as bocas de lobo. Ele questiona: “como a água vai ecoar por aqui”? Ele explicou que, sem ter como escoar, a água da chuva torrencial desce pelas ruas e alaga tudo, nas regiões onde o problema foi detectado.
Léo acompanhou pessoalmente equipes da Prefeitura desobstruindo as bocas de lobo fechadas, como mais uma ação na tentativa de diminuir um grave problema da Capital, que só será resolvido mesmo com grandes obras de saneamento.
ENERGISA ATENDE 125 MIL BENEFICIADOS NA TARIFA SOCIAL E QUER ALCANÇAR OUTROS 60 MIL
A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) segue transformando a realidade de famílias de baixa renda em Rondônia. Quando a Energisa assumiu a distribuição no estado, em 2018, cerca de 43 mil famílias estavam cadastradas no programa. Hoje, em 2025, esse número ultrapassa 125 mil beneficiados, um avanço de mais de 190 por cento.
Apesar do salto expressivo, o desafio ainda é grande: aproximadamente 60 mil famílias que atendem aos critérios continuam fora da Tarifa Social. Muitas delas não aparecem nos cruzamentos automáticos porque não possuem a conta de energia no próprio nome ou estão com o Cadastro Único (CadÚnico) desatualizado, barreiras simples de resolver, mas que impedem o acesso ao desconto.
Têm direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até 759 reais, beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e eletrodependentes que utilizam equipamentos elétricos de uso contínuo.
Quem já possui a unidade consumidora em seu nome pode ser incluído automaticamente após o cruzamento de dados. Já quem precisa solicitar o cadastro deve procurar os canais de atendimento da Energisa Rondônia: WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673 -Aplicativo Energisa On -Site oficial: www.energisa.com.br - Call Center: 0800 647 0120
Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, NIS, código da unidade consumidora, telefone para contato, Folha V7 do CadÚnico e, para indígenas, o RANI. Beneficiários do BPC devem informar também o número do benefício.
GEDEÃO PROPÕE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE ESTUDANTES PARA A ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL
Formar profissionais alinhados aos princípios do SUS; ampliar o atendimento humanizado; estimular a pesquisa científica e o fortalecer a resolutividade dos serviços de saúde. Estes são alguns dos objetivos principais do projeto apresentado pelo vereador Gedeão Negreiros à Câmara de Vereadores, com o objetivo de fortalecer a formação de futuros profissionais da saúde e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população. A proposta é a criação do Programa de Preceptoria e Supervisão em Atividades Práticas, Estágio e Internato para estudantes de instituições privadas de ensino superior da área da saúde, com atuação na Rede Pública Municipal.
O programa será executado por meio de parceria entre a Semusa e instituições de ensino superior privadas, garantindo integração entre ensino, serviço e comunidade, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto também define as atribuições do preceptor, profissional da rede pública responsável por acompanhar e supervisionar os estudantes durante suas atividades práticas.
O preceptor deverá orientar os acadêmicos, zelar pela qualidade e segurança do atendimento, facilitar a integração entre ensino e serviço e atuar em ações de pesquisa e extensão. Cada instituição de ensino deverá indicar um docente supervisor para acompanhar pedagogicamente o processo de formação.
PERGUNTINHA
Você sabia que com a autorização do Partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) temos hoje nada menos do que 30 siglas partidárias e outras 25 esperando na fila para serem oficializadas e que, todas elas vão mamar milhões e milhões dos cofres públicos?
