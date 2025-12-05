Audiência na Itália para decidir extradição de Carla Zambelli é adiada novamente

Publicada em 05/12/2025 às 10h37
A audiência na Itália que decidirá se a deputada federal Carla Zambelli será extraditada para o Brasil foi adiada novamente nesta quinta-feira (4). Uma nova sessão foi marcada para 18 de dezembro.
O novo adiamento ocorreu porque a defesa entregou documentos que podem ser favoráveis à deputada, segundo o advogado de Zambelli disse à equipe da TV Globo que estava no tribunal. Diante da nova documentação, a Corte de Apelações de Roma, que julga o caso, decidiu adiar a sessão.
À TV Globo, o advogado de Zambelli na Itália, Alessandro Sammarco, disse que, agora, o advogado de acusação Alessandro Silveri, que representa a Advogacia-Geral da União (AGU) no processo, também precisa ler a documentação e, se quiser, contestá-la.
A AGU ainda não havia se pronunciado sobre o adiamento até a última atualização desta reportagem.
Ainda de acordo com a defesa, a Promotoria italiana também pode apresentar até a próxima quarta-feira (10) seus argumentos contra a aceitação desses documentos pela corte.
Zambelli está presa em Roma, capital italiana, desde julho. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e fugiu para a Itália após a decisão. Ela é considerada foragida da Justiça brasileira.
A audiência desta quinta seria a primeira dentro do processo que julga a extradição da brasileira. Antes, Zambelli já havia comparecido outras vezes a um tribunal de Roma, mas em audiências que faziam parte da análise de um pedido de sua defesa para que ela aguardasse em liberdade pela decisão sobre o processo de extradição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!