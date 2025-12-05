Energisa leva mutirão de negociação à zona Sul de Porto Velho com descontos de até 80% neste sábado (06/12)

Publicada em 05/12/2025 às 11h28
A Energisa promove neste sábado, 6 de dezembro, mais uma edição do Energisa na Comunidade em Porto Velho, oferecendo condições especiais para clientes que desejam negociar débitos de energia. O mutirão será realizado na Escola Tucumã, localizada na Rua Abóbora, nº 5992, no bairro Cohab Floresta, zona Sul da capital, das 8h às 16h.
A iniciativa reforça o compromisso da distribuidora em estar presente nos bairros, ampliando o acesso aos serviços e facilitando a vida de quem precisa regularizar a situação com a conta de luz. Além da negociação, os moradores poderão receber orientações jurídicas com a Defensoria Pública.
De acordo com Bernardo Moreira, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, a empresa segue intensificando suas ações de aproximação com a comunidade:
“Estamos levando o atendimento para perto das pessoas, criando oportunidades reais para que os clientes quitem suas contas com descontos que podem chegar a 80%. A ideia é facilitar, simplificar e garantir que todos tenham acesso às melhores condições de negociação”, reforça.
Mutirão também no Feirão da CDL neste domingo (07/12)
A programação de negociação continua no domingo, 7 de dezembro, durante o Feirão da CDL, onde a Energisa estará presente com atendimento especial. O mutirão acontecerá das 8h às 16h, na Avenida Jatuarana, ampliando ainda mais as oportunidades para que clientes regularizem seus débitos com condições diferenciadas.
Atendimento também pelos canais digitais
Quem preferir pode negociar sem sair de casa. A Energisa lembra que todo o processo pode ser feito pelos canais digitais, de forma rápida e segura. Para acessar, basta ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG) e seguir as orientações da plataforma escolhida.
Canais digitais da Energisa Rondônia:
Aplicativo Energisa On (Android e iOS)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Comentários
Seja o primeiro a comentar!