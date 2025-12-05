Flamengo campeão; Tabelinha Rondoniense tem Jogos da Terceira Idade e Corrida da Penal

Publicada em 05/12/2025 às 11h44
Brasileirão: Flamengo campeão, e briga acirrada para não cair.
Brasileirão: Flamengo é campeão; Palmeiras vence, e com o empate do Cruzeiro é vice no Brasileirão.
Brasileirão - A rodada de quarta-feira (3) agitou o Brasileirão. O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0, mas não evitou o título antecipado do Flamengo, que fez 1 a 0 no Ceará e chegou a 78 pontos. O Verdão, com 73, amargou o segundo vice seguido para o rival, após perder também a final da Libertadores.
Entre os paulistas, o Santos brilhou com hat-trick do camisa 10 na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, praticamente fugindo do Z-4. O Corinthians tropeçou diante do Fortaleza, perdendo por 2 a 1 e deixando a briga pela Libertadores.
O São Paulo se recuperou e venceu o Inter por 3 a 0, mantendo vivo o sonho de G-8 enquanto empurra o Colorado ao 18º lugar. O Bragantino goleou o Vitória por 4 a 0 e entrou na disputa pela Pré-Libertadores. Já o Bahia superou o Sport e segue firme na luta por vaga direta na Libertadores.
Quinta-feira
Em um duelo emocionante no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo empataram por 2 a 2 na quinta-feira (4), encerrando a 37ª rodada. O Fogão, que perdia até os 49 do segundo tempo, buscou o empate com Alex Telles convertendo pênalti nos acréscimos, mantendo vivo o sonho de G5. O resultado assegurou matematicamente o vice-campeonato ao Palmeiras.
JOMTI 2025 reúne mais de 550 atletas e celebra o protagonismo da terceira idade. 1ª Corrida da Polícia Penal reúne 500 atletas e destaca integração e solidariedade em Porto Velho.
JOMTI - Porto Velho abriu na quarta-feira (3) os Jogos Municipais da Terceira Idade, reunindo mais de 550 atletas na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Com 16 delegações, o evento promovido pela Semtel destacou inclusão, convivência e a força do envelhecimento ativo.
A festa, marcada por apresentações culturais e ginásio lotado, reforçou o compromisso da Prefeitura em valorizar os idosos. Histórias inspiradoras, como as das atletas Lourdes Xavier, de 92 anos, e Camélia dos Santos, de 78, emocionaram o público.
As competições seguem em modalidades como boliche, dama e chute ao gol, e encerram com o tradicional baile que coroará Mister e Miss JOMTI 2025.
Corrida Penal - A 1ª Corrida da Polícia Penal de Rondônia acontece neste sábado (6), no Espaço Alternativo, celebrando o Dia da Polícia Penal com foco em saúde, esporte e cidadania. Organizado pela Sejus, o evento reúne cerca de 500 participantes nas provas de 5 km e 10 km, além da categoria kids, com largada às 17h30.
Os kits foram entregues na quinta (4), das 13h às 19h, mediante documento e comprovante de inscrição. A corrida também tem caráter social. Alimentos arrecadados já beneficiam famílias da Vila Princesa em Porto Velho. Segundo o secretário Marcus Rito, a ação reforça o compromisso humano e comunitário da instituição.
