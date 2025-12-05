Nova Brasilândia: Cirone assegura mais recursos para recuperação de estradas

Publicada em 05/12/2025 às 11h34
O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 500 mil para o município de Nova Brasilândia. O recurso será investido na recuperação das estradas rurais, por meio de convênio entre a Prefeitura e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER). “Estamos trabalhando em parceria com o prefeito Ginão da Saúde e o ex-vereador Ademilson do Foto, para acelerar o desenvolvimento de Nova Brasilândia”, disse o parlamentar.
De acordo com Cirone, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido essencial, no atendimento das reivindicações dos representantes de cada região, de acordo com as reais necessidades da população. O município de Nova Brasilândia, segundo o deputado, vem sendo contemplado com investimentos considerados de grande relevância para o desenvolvimento local.
Ademilson do Foto disse que, com os novos recursos assegurados pelo parlamentar, a Prefeitura vai conseguir fazer o cascalhamento das estradas rurais, nos assentamentos Paulo Freire, Bela Vista e Oziel dos Carajás. “O deputado Cirone está sempre pronto para nos ouvir e para atender nossas demandas, se tornando um forte parceiro de nosso município”, disse.
A revitalização do Complexo Esportivo Cláudio Silvino, avaliada em R$ 1,5 milhão, também foi executada com o apoio do deputado. As novas instalações ganharam arquibancada, alambrado e estacionamento.
Entre outras ações desenvolvidas pelo deputado, em benefício do município, está a viabilização de recursos para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, de veículos para atender o serviço de saúde básica, de medicamentos, de tubos Armcos, construção de pontes, além de investimentos em projetos sociais e na regularização de títulos rurais. O parlamentar também intermediou a chegada de ônibus e kits escolares ao município.
