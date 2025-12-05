Publicada em 05/12/2025 às 11h47
O Município de Porto Velho celebra uma dupla e inédita conquista no quesito transparência pública. A capital rondoniense foi agraciada com o prestigioso Selo Diamante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e, simultaneamente, alcançou a Nota Máxima (10) na auto-avaliação disponibilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre os índices de transparência.
A premiação da ATRICON confere o Selo Diamante aos portais de transparência que demonstram o mais alto nível de excelência, cumprindo rigorosos padrões de divulgação de informações, acessibilidade e atualização. Este reconhecimento coloca Porto Velho pela quarta vez seguida no seleto grupo de municípios brasileiros com as práticas de transparência mais avançadas
Em paralelo, a auto-avaliação da CGU no Programa Mapa Brasil Transparente, que disponibiliza os itens necessários ao cumprimento das leis de acesso à informação e a qualidade dos dados disponibilizados, foi constatado o empenho do município, resultando na excepcional Nota 10. A dupla vitória chancela o compromisso da gestão municipal com a publicidade, o controle social e a probidade administrativa.
Reconhecimento ao Esforço Conjunto
O Controlador Geral do Município (CGM), Jonhy Milson, expressou sua satisfação e gratidão pela conquista, destacando o trabalho de toda a estrutura municipal.
"Esta é uma vitória de todos os servidores de Porto Velho. Atingir o Selo Diamante da ATRICON pela quarta vez consecutiva e a Nota 10 da CGU simultaneamente não é apenas um reconhecimento técnico, mas uma prova do nosso compromisso inegociável com a ética e a transparência", afirmou o Controlador.
Jonhy Milson fez questão de agradecer o empenho e o comprometimento de todos os servidores, mas dedicou um agradecimento especial aos que estiveram envolvidos diretamente nos processos de adequação e melhoria dos portais e índices. "O trabalho técnico e dedicado destas equipes foi fundamental para que pudéssemos alcançar estes patamares de excelência", ressaltou.
O reconhecimento foi estendido a toda a cúpula administrativa: "Agradeço também a todos os Secretários e suas respectivas equipes pelo apoio incondicional e pela compreensão da importância da transparência em suas pastas. É um esforço intersetorial que deu frutos".
Por fim, o Controlador Geral agradeceu a liderança do Executivo Municipal: "Deixo meu profundo agradecimento ao Prefeito Léo Moraes pela confiança depositada na minha pessoa à frente da Controladoria e, principalmente, por acreditar na capacidade e no trabalho da equipe da CGM. Essa confiança nos permitiu inovar e buscar os melhores padrões de governança", concluiu Jonhy Milson.
A dupla conquista consolida Porto Velho como uma referência em transparência na Região Norte e reforça a responsabilidade da gestão em manter e aprimorar continuamente o acesso à informação pública para todos os cidadãos.
