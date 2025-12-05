Abandono ainda preocupa e mobiliza ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicada em 05/12/2025 às 12h02
A adoção transforma nossas vidas. A sensação é de carinho mesmo. Já tenho três bichinhos e um deles adotei há 10 anos, encontrei-a caída em uma vala e a trouxe comigo para um novo começo. Hoje resolvi adotar mais um cachorrinho que foi abandonado e que a partir de agora só vai receber muito amor”. Este é o relato da assessora de comunicação, Larysse Almeida, que encontrou um novo sentido para a vida graças a um simples gesto de amor: a adoção de pets.
Larysse integra um grupo que ainda é minoria, o de quem abre o coração para adotar animais abandonados. O abandono de animais é uma situação que cresceu nos últimos meses em Porto Velho. Para combater essa realidade, Porto Velho intensifica ações de proteção animal, lembrando que o abandono de cães e gatos não é apenas uma questão ética é crime, por meio da Lei 9.605/1998, e a municipal, Lei Complementar 825/2020.
Para garantir cumprimento da lei, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) coordena fiscalizações e campanhas de conscientização. De acordo com a Sema, em média, são de 12 a 15 denúncias diárias de abandono de animais em Porto Velho. O número de denúncias assusta se for somado por mês, o calculo chega a mais de 300 registros de crimes.
Segundo o Coordenador de Proteção Animal da Sema, André Oliveira, as denúncias são feitas de forma anônimas e ajudam encontrar os responsáveis pelo crime.“O alerta é para dizer que abandonar é crime. A gente está recebendo muitas denúncias e vamos até esses locais conferir os maus tratos e logo em seguida encaminhar para as autoridades competentes”, disse o coordenador.
ADOÇÃO QUE TRANSFORMA
A Sema tem implementado medidas para proteger cães e gatos, com destaque para o sistema Siapets, plataforma que facilita a adoção responsável, canal de denúncias de maus-tratos, sistema de busca de animais perdidos, campanhas de castração e microchipagem e diversas outras informações sobre cuidados e bem-estar animal. Acesse: SIA | Sistema de Identificação Animal
As campanhas de adoção têm apresentado resultados positivos, contribuindo para que cada vez mais animais encontrem um lar seguro e recebam os cuidados adequados. Combinando fiscalização e conscientização, Porto Velho busca fortalecer a proteção animal e promover uma cultura de responsabilidade entre os tutores.
Além da adoção, a população pode colaborar: denunciando casos de abandono ou maus-tratos; apoiando campanhas de vacinação e castração e ainda promovendo cuidados responsáveis com seus animais de estimação. Cada adoção salva uma vida e contribui para uma cidade mais consciente e solidária. “Abandonar animais é crime, e dar um lar a cães e gatos é um ato de amor”, finaliza Coordenador de Proteção Animal da Sema.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!