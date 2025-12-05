União Cacoalense vence e abre vantagem sobre o Rondoniense pela série B

Publicada em 05/12/2025 às 11h51
Na tarde desta quinta feira o estádio Aluízio Ferreira recebeu a primeira partida entre União Cacoalense e Rondoniense valendo o título da série B do campeonato estadual de futebol. A partida foi bastante movimentada com a duas equipes trazendo a campo jogadores experientes com passagens por vários equipes de Rondônia como o goleiro Dida, Guarate, Ariel, Tanaka e Márcio Panda pelo Cacoalense e Kalebe, Cabixi, Téo Afonso pelo Rondoniense.
O primeiro tempo foi bem equilibrado com muita marcação e muito calor, gols só na segunda etapa e na parte final da partida, aos 30 minutos o goleiro Dida bate forte o tiro de meta, a defesa do Rondoniense vacila e Ariel fica livre na entrada da área e com categoria bate por cobertura pra marca o primeiro gol da partida.
Aos 43 minutos o União ampliou aproveitando o vacilo do goleiro Kalebe, que recebeu a bola do zagueiro e tentou driblar Cabelo, na dividida a bola sobre pra Andrian fazer o segundo gol do União Cacoalense. Aos 45 o Rondoniense teve a chance de diminuir a vantagem, numa cobrança de pênalti sofrido por Cabixi, ele mesmo vai para o cobrança, mas o atacante isola e manda a bola sobre o gol de Dida.
Sem tempo pra mais nada o árbitro encerrou a primeira partida do Rondoniense Série B, vitória do União Cacoalense por 2 a 0 diante do Rondoniense Social Clube. Na tarde do próximo domingo as equipes voltam a campo, com União precisando apenas de um empate pra comemorar o título, já o Rondoniense precisa vencer por no mínimo por 2 a 0 pra levar a decisão para os pênaltis.
Foto: Replay Mídia Esportiva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!