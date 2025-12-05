Atletas atendidos pelo CCC e CCJ são medalhista no Troféu Cacoal de Natação

Publicada em 05/12/2025 às 08h49
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), celebra o desempenho de seus atletas no Troféu Cacoal de Natação, realizado no último final de semana. Sete jovens, vinculados aos programas Centro de Convivência da Criança (CCC) e Centro de Convivência da Juventude (CCJ), integraram a delegação vilhenense, com destaque para a conquista de seis medalhas por três competidores.
A nadadora Isabelly Sofhia de Oliveira teve um bom desempenho, garantindo a medalha de ouro na prova dos 50m nado Costas Petiz e o bronze nos 50m Livre Petiz. O atleta João Vitor Martins de Campos Alexandre conquistou duas medalhas de prata, nas provas dos 50m Livre Mirim e 50m Peito Mirim. Na Categoria Juvenil, Gustavo Henrique dos Santos trouxe para Vilhena dois bronzes, um na prova dos 50m Livre, e outro no Revezamento Misto.
Também representaram os programas e a cidade com dedicação os atletas Rafael Rodrigues Corrute, Murilo Henrique Oliveira Dias dos Santos, Heloisa Mayara Macedo de Oliveira e Isabela Stabenow Silvia.
O CCC e o CCJ são programas mantidos pela Semas que atendem cerca de 90 crianças e adolescentes, ofertando uma série de atividades, entre essas atividades, aulas de natação duas vezes por semana.
Os atletas agora voltam aos treinamentos com foco na próxima competição, a última etapa do Circuito Rondoniense de Natação. O evento acontece nos dias 13 e 14 de dezembro, em Porto Velho.
