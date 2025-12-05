“Pedi para não ligar”: Saory diz que Marcello Novaes tentou voltar antes do reality

Publicada em 05/12/2025 às 09h26
Durante uma conversa com os peões de A Fazenda 17, Saory Cardoso revelou que Marcello Novaes procurou retomar o relacionamento pouco antes de ela ser confinada. A influenciadora contou que o ator insistiu para que tivessem uma “última conversa” antes de sua ida ao programa, pedido que ela decidiu recusar.
Segundo Saory, o contato ocorreu depois de o namoro já ter chegado ao fim. Ela afirmou que avisou ao ator sobre sua participação no reality, mas Novaes ainda assim sugeriu uma despedida. “Ele queria conversar, se despedir… Mas eu falei que não e pedi para não ligar”, relatou aos colegas, explicando que preferiu entrar no jogo sem pendências emocionais.
A peoa também comentou rapidamente como a relação começou, destacando que as primeiras conversas surgiram pelas redes sociais, após o ator passar a segui-la e enviar mensagens. Na época, Saory chegou a imaginar que Marcello ainda era casado com Leticia Spiller, informação que descobriu estar equivocada.
O relacionamento dos dois se tornou público em 2023 e terminou em abril deste ano. A influenciadora já havia afirmado que o rompimento foi motivado por um procedimento estético que ela realizou e que teria desagradado o ator.
