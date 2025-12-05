Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de “Mortal Kombat”, aos 75 anos

Publicada em 05/12/2025 às 10h12
O ator Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido mundialmente por interpretar o feiticeiro Shang Tsung no filme Mortal Kombat (1995), morreu nesta quinta-feira (4), em Santa Bárbara, na Califórnia. De acordo com a família, o artista, de 75 anos, não resistiu a complicações decorrentes de um AVC e faleceu em casa, acompanhado pelos filhos.
Nascido em Tóquio, em 1950, Tagawa viveu a infância entre diferentes bases militares nos Estados Unidos devido à carreira do pai. A família se estabeleceu mais tarde no sul da Califórnia, onde o ator estudou na University of Southern California. Antes da vida artística, ele treinou artes marciais — habilidade que o acompanharia por toda a carreira no cinema e na televisão.
Com quase quatro décadas de atuação, Tagawa participou de produções marcantes, como The Last Emperor (1987), Licence to Kill (1989) e Pearl Harbor (2001). Na TV, fez participações em séries como Star Trek: The Next Generation e The Man in the High Castle.
O personagem Shang Tsung, no entanto, foi o que o transformou em ícone para gerações de fãs da franquia. Além do filme original, ele voltou ao papel em adaptações posteriores, como a websérie Mortal Kombat: Legacy e o videogame Mortal Kombat 11, reforçando sua ligação definitiva com o universo da saga.
