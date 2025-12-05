Fátima Bernardes abre conversa com o SBT enquanto segue parada na Globo, diz colunista

Publicada em 05/12/2025 às 10h24
Fora do ar desde o fim de Assim Como a Gente, no GNT, Fátima Bernardes decidiu agir por conta própria após seguir na espera por um novo projeto na Globo. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a apresentadora iniciou tratativas para integrar o time do SBT — movimento que representaria a maior mudança de sua carreira desde a saída do Encontro.
As negociações, de acordo com a publicação, já avançaram. Fátima estaria conversando diretamente com Daniela Beyruti, presidente do SBT e responsável pela reestruturação artística da emissora. A aproximação foi construída com a ajuda de Patrícia Abravanel, o que facilitou o contato entre as partes.
Para a família Abravanel, o nome de Fátima é considerado estratégico: além de ampliar a credibilidade da programação de entretenimento, a contratação poderia atrair anunciantes e reforçar a nova fase da emissora. Há interesse em formatos semanais ou por temporada — exatamente o tipo de projeto que a jornalista busca desde que deixou o matinal da Globo em 2022.
Enquanto isso, Fátima permanece sem aparecer na TV aberta, após ter dois projetos rejeitados pela Globo. As conversas com o SBT seguem de forma reservada e podem definir o próximo passo da apresentadora no vídeo.
