Alunos de escolas de Nova União visitam gabinete do deputado Laerte Gomes

O gabinete do deputado estadual Laerte Gomes recebeu, nesta quinta-feira (4), alunos da Escola Municipal Manoel Francisco de Oliveira e da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Goretti, ambas do município de Nova União. Alunos e professores foram recepcionados pelo chefe de gabinete, Cleiton Roque, e pelo assessor técnico, Edson Soares.
A visita integra o Projeto Conhecendo Rondônia, realizado em conjunto com o Projeto Chaminé, um projeto integrador da Escola Estadual Maria Goretti, idealizado por um grupo de jovens de Nova União.
Segundo o criador do Projeto Conhecendo Rondônia, professor Cláudio Adão Maia, o conhecido professor Claudinho, a iniciativa leva os estudantes, todos os anos, para conhecerem pontos importantes do estado, ampliando a visão deles sobre história, cultura, política e cidadania.
Os alunos selecionados para participar da viagem passam por uma avaliação criteriosa. As melhores notas em Matemática, História, Geografia e Português, somadas ao bom comportamento em sala, garantem a vaga. Reconhecimento merecido pelo esforço e dedicação de cada estudante.
O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura Municipal, por meio do incentivo do prefeito João Levi. Professores e servidores também fazem parte dessa corrente de incentivo à educação, além do professor Claudinho, contribuem ativamente os professores Solivan Oliveira, Maria Medeiros, Maria Juscilene, Adriana Izidório e Maria Medeiros.
Durante a visita, Cleiton Roque e Edson Soares conversaram com os alunos sobre a rotina do gabinete, o papel do deputado estadual e a importância da participação dos jovens na vida pública. Uma tarde de conhecimento, troca de experiências e muita inspiração para o futuro.
