Publicada em 05/12/2025 às 09h24
Na manhã desta quinta-feira, 04 de dezembro, o prefeito Weliton visitou o prédio que poderá abrigar as futuras instalações da Casa de Apoio em Porto Velho. O espaço conta com 85 quartos, mais de 90 banheiros, além de um refeitório amplo, com capacidade para atender mais de 100 pessoas — uma estrutura moderna e de alta qualidade, pensada para oferecer conforto e dignidade aos pacientes do nosso município que precisam permanecer na capital durante tratamentos de saúde.
O Consórcio Intermunicipal CINCERO já está empenhado nos trâmites para viabilizar essa mudança. Com fé, compromisso e muito trabalho, em breve nossa população terá acesso a um ambiente mais adequado, acolhedor e digno.
A Prefeitura segue avançando, sempre cuidando de quem mais precisa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!