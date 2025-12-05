Nova Casa de Apoio: mais dignidade para a população de Espigão do Oeste
Por ASSESSORIA
Publicada em 05/12/2025 às 09h24
Nos acompanhe pelo Google News

Na manhã desta quinta-feira, 04 de dezembro, o prefeito Weliton visitou o prédio que poderá abrigar as futuras instalações da Casa de Apoio em Porto Velho. O espaço conta com 85 quartos, mais de 90 banheiros, além de um refeitório amplo, com capacidade para atender mais de 100 pessoas — uma estrutura moderna e de alta qualidade, pensada para oferecer conforto e dignidade aos pacientes do nosso município que precisam permanecer na capital durante tratamentos de saúde.

O Consórcio Intermunicipal CINCERO já está empenhado nos trâmites para viabilizar essa mudança. Com fé, compromisso e muito trabalho, em breve nossa população terá acesso a um ambiente mais adequado, acolhedor e digno.

A Prefeitura segue avançando, sempre cuidando de quem mais precisa.

Geral FUTURA INSTALAÇÃO
Imprimir imprimir