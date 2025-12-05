Parceria entre Defesa Civil Municipal e CEMADEN amplia rede de monitoramento de desastres naturais

Publicada em 05/12/2025 às 09h21
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Defesa Civil Municipal, reforçou as ações de prevenção e monitoramento de eventos climáticos extremos no município. Em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), foi realizada a instalação de novos equipamentos que ampliam a capacidade de coleta e análise de dados meteorológicos.
A iniciativa incluiu a implantação de mais uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD) — popularmente conhecida como pluviômetro automático. A instalação ocorreu no último dia 02 de dezembro, contemplando três pontos estratégicos da cidade:
Posto de Saúde Carlos Chagas (bairro Tamandaré)
Prefeitura Municipal
Quartel do Corpo de Bombeiros
O Tenente Medeiros, Coordenador da Defesa Civil Municipal, explica que os novos equipamentos irão monitorar a quantidade e a intensidade das chuvas, enviando os dados automaticamente para a central do CEMADEN.
“Com isso, os dados serão enviados para a central e a central irá emitir alertas de risco para a cidade”, destacou.
Além de alertas preventivos, as informações coletadas poderão auxiliar em análises de risco mais precisas, permitindo prever situações de deslizamentos de terra, enxurradas e inundações, sobretudo em áreas vulneráveis.
A Prefeitura reforça que a ampliação do monitoramento é um passo importante para fortalecer a segurança da população e aprimorar a capacidade de resposta diante de eventos meteorológicos extremos, especialmente considerando as características da região de fronteira amazônica.
