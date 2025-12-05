PM encontra travesti caída ensanguentada na região central

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 05/12/2025 às 09h00
Uma travesti de 45 anos foi encontrada lesionada no final da noite desta quinta-feira (04), no cruzamento das Avenidas 7 de Setembro com Rogério Weber, centro de Porto Velho.
A PM foi ao local depois de receber uma denúncia que havia uma pessoa caída baleada no meio da via.
No entanto quando a guarnição chegou, encontrou a vítima com várias lesões pelo corpo e em visível estado de embriaguez, não conseguindo relatar o que havia acontecido.
Enquanto era imobilizada por socorristas do Samu, a travesti dizia “Sou Hitler, eu não morri”, em seguida foi encaminhada ao Hospital João Paulo II.
