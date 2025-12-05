CAPS promove oficina natalina e confraternização de fim de ano para pacientes

Publicada em 05/12/2025 às 08h59
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizou nesta semana duas atividades especiais voltadas aos pacientes que participam das oficinas terapêuticas. As ações integram a programação de fim de ano promovida pela unidade.
No dia 2 de dezembro, a partir das 14h, o CAPS sediou a Oficina Natalina, onde os participantes aprenderam técnicas de preparo de panetones. A atividade foi ministrada pela instrutora Lucimara Lopes Horácio, que atuou de forma voluntária. A oficina teve início às 14h30 e se estendeu até as 19h, reunindo 17 participantes, todos contemplados com um panetone ao final.
Já nesta quarta-feira (04/12), das 8h às 12h, está sendo realizada a confraternização de fim de ano com os pacientes atendidos pelo serviço. O evento celebra as atividades desenvolvidas ao longo de 2024 e reforça o vínculo terapêutico entre equipe e usuários.
O acadêmico de Psicologia da Farol, Mário Silva, contribuiu participando da organização das atividades.
As iniciativas reforçam o compromisso do CAPS em promover acolhimento, inclusão e bem-estar por meio de ações integrativas especialmente planejadas para os usuários.
