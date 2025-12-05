“Estou aposentado”, diz André Marques, que admite não precisar mais trabalhar

Publicada em 05/12/2025 às 09h16
Aos 46 anos, André Marques afirmou que vive hoje como um “aposentado” da televisão — e que essa condição foi possível graças ao planejamento financeiro construído ao longo de quase 30 anos na Globo. Segundo ele, sua renda atual vem principalmente de vídeos gravados em casa, voltados à culinária, que rendem patrocínios suficientes para mantê-lo confortável. “Sim, eu não preciso mais trabalhar”, declarou ao Extra.
Mesmo assim, o apresentador decidiu voltar às telas após um convite de Angélica para integrar o novo programa ao vivo do GNT. Na atração exibida às quintas-feiras, ele assume a cozinha, prepara pratos especiais para os convidados e participa de conversas comandadas pela apresentadora. André reforça que o retorno não tem relação com dinheiro, mas com o prazer pelo formato: “Prometi que só voltaria se fosse para fazer algo que eu achasse legal — comida, bicho, viagem. E esse convite tinha tudo a ver”.
Marques contou ainda que cozinhar se tornou seu principal hobby nessa fase pós-TV. O interesse, segundo ele, ganhou força depois que venceu o “Super Chef”, no Mais Você, o que o motivou a se aprofundar na gastronomia. Ele relembrou também que chegou a ter uma loja de carnes que virou restaurante, experiência que ampliou sua relação com o universo culinário.
Fora das câmeras, o apresentador dedica parte do tempo à recuperação das fazendas deixadas pelo pai, no interior do Rio. A reforma, feita aos poucos, tem sido uma maneira de preservar a memória da família. “É um processo terapêutico”, afirmou.
