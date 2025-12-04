Astrid Fontenelle deixa a Globo após 18 anos: “Fui pega de surpresa”

Publicada em 04/12/2025 às 15h58
Astrid Fontenelle não faz mais parte do time da Rede Globo. Após 18 anos na emissora, a apresentadora teve o contrato encerrado e confirmou que recebeu a notícia sem esperar — mas, segundo ela, com a serenidade de quem está pronta para começar outra fase.
Em declaração ao F5, Astrid explicou que a despedida acontece no momento em que “Chegadas e Partidas” exibe sua última temporada: primeiro no Fantástico e, depois, em versão estendida no GNT. “Vida solo! E creia, vem coisa boa por aí. Fui pega de surpresa, claro. Mas está tudo certo. Ciclos se encerram. Bora abrir novos”, afirmou.
Mesmo com a ruptura inesperada, Astrid contou que tem recebido demonstrações de carinho de colegas de TV, jornalistas e fãs. “Estou numa ótima vibe! As redes apoiando, os coleguinhas da imprensa, as colegas de TV mandando mensagem… 40 anos de bons serviços prestados. Cabeça boa para criar novas coisas”, disse.
Astrid Fontenelle entrou na Globo em 2007 e, quatro anos depois, lançou o programa “Chegadas e Partidas”, que se tornou um dos formatos mais marcantes de sua trajetória. Entre 2013 e 2023, ela também apresentou o “Saia Justa”, no GNT. Hoje, a atração está sob comando de Eliana.
A apresentadora reforçou que não enxerga o desligamento como um fim, mas como oportunidade para explorar novas ideias e caminhos.
