Jennifer Lopez cobre tatuagem feita para Ben Affleck e encerra capítulo do relacionamento

Publicada em 04/12/2025 às 15h53
Jennifer Lopez marcou de vez o fim de sua relação com Ben Affleck ao modificar a tatuagem que havia dedicado ao ator. De acordo com o perfil DeuxMoi, conhecido por revelar bastidores de Hollywood, a artista substituiu o nome do ex por um desenho de beija-flor, mudança notada por fãs entre julho e agosto deste ano.
Embora não exista confirmação sobre a data exata da transformação, a alteração simboliza o encerramento definitivo de um ciclo que começou a ser refeito em 2023, quando Lopez e Affleck celebraram o Valentine’s Day trocando tatuagens com os nomes um do outro atravessados por flechas — à época, um gesto público de “compromisso”, como ela descreveu no Instagram.
A reaproximação dos dois, que viveram um romance no início dos anos 2000, culminou no casamento em 2022. A união, porém, não resistiu aos dois anos seguintes. Em abril, Lopez formalizou o pedido de divórcio alegando “diferenças irreconciliáveis” e registrando a data oficial da separação naquele mês.
Meses antes, especulações já circulavam: o casal havia deixado de aparecer junto em eventos e compromissos públicos. Fontes ouvidas pela imprensa americana afirmaram que o relacionamento enfrentava crises constantes e que o casal “não conseguia permanecer na mesma sintonia”. A dissolução do casamento foi concluída com um acordo para dividir integralmente bens e responsabilidades.
A nova tatuagem de J.Lo, agora sem o nome do ex-parceiro, simboliza a fase pós-divórcio que a cantora vem assumindo publicamente.
