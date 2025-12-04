Morte de Preta Gil é mais buscada que a do Papa Francisco em 2025, diz Google
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/12/2025 às 15h47
A morte de Preta Gil dominou as buscas dos brasileiros no Google ao longo de 2025. É o que mostra o relatório “Year in Search”, divulgado nesta quinta-feira (4), que reúne os temas que mais cresceram em volume de pesquisa no país durante o ano. A artista, que faleceu em julho, em Nova York, foi o nome mais procurado entre todas as mortes registradas no levantamento.

O destaque chama atenção porque superou até mesmo o interesse pela morte do Papa Francisco, ocorrida em abril, no Vaticano. Aos 88 anos, o pontífice enfrentava problemas de saúde havia semanas, mas, ainda assim, apareceu atrás de Preta no ranking nacional.

O terceiro nome mais buscado foi o do ativista norte-americano Charlie Kirk, morto após ser baleado durante um evento universitário nos Estados Unidos. Em seguida, surgiu o caso de Vitória Regina de Sousa, jovem de 17 anos assassinada em Cajamar (SP), episódio que mobilizou grande comoção pública.

A quinta posição ficou com o jogador português Diogo Jota, do Liverpool, vítima de um acidente de carro em julho, que também matou seu irmão André.

O top 10 ainda inclui os nomes de Ozzy Osbourne, Juliana Marins, Arlindo Cruz, Francisco Cuoco e Michelle Trachtenberg, refletindo o impacto de perdas sentidas em diferentes áreas culturais.

O “Year in Search” é divulgado anualmente e não mede volume absoluto de buscas, mas sim crescimento de interesse, destacando os temas que tiveram maior salto de procura em comparação ao ano anterior.

