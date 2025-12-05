Denarc faz maior apreensão de drogas sintéticas e prende traficante

Publicada em 05/12/2025 às 09h00
Uma ação realizada nesta quinta-feira (4) por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc) resultou na maior apreensão de drogas sintéticas do estado de Rondônia no ano. A operação, que faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, ocorreu na Rua Antônio Vivaldi, no bairro Aponiã, em Porto Velho.
Um suspeito, identificado como Roberto A. G. P., de 43 anos, foi preso em flagrante no local.
Segundo o Denarc, a equipe de investigação identificou que uma carga ilícita seria entregue no endereço. Os agentes monitoraram o local e fizeram a abordagem no momento exato em que o suspeito recebia a encomenda de drogas sintéticas.
Durante a revista, os policiais encontraram centenas de comprimidos de Ecstasy. A apreensão totalizou 5.000 unidades da droga sintética, configurando a maior quantidade apreendida no estado em 2025. O criminoso foi encaminhado à autoridade policial competente para os procedimentos legais.
