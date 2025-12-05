Homem é perseguido e assassinado a tiros na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 05/12/2025 às 08h50
Na noite desta quinta-feira (04), a Polícia Militar foi acionada para atender uma grave ocorrência de homicídio em uma residência localizada na Rua Ibrahim Suede, nas proximidades da Avenida José Vieira Caúla, no bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com as informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, a vítima ainda não identificada estaria sendo perseguida por um indivíduo armado. Na tentativa de escapar, o homem correu pela rua e invadiu a residência onde acabou sendo alcançado e executado com vários disparos de arma de fogo. Logo após o crime, o atirador fugiu em direção ignorada.
A Polícia Militar rapidamente chegou ao local, isolou toda a área e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou o óbito da vítima. Em seguida, a Perícia Criminal e o rabecão foram chamados para realizar os procedimentos de praxe, incluindo a análise da cena do crime e a remoção do corpo, que será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) assumirá o caso e dará continuidade às investigações com o objetivo de identificar o autor dos disparos, bem como esclarecer a motivação do homicídio.
O crime chocou moradores da região, que relataram ter ouvido diversos disparos momentos antes da chegada da polícia. A Polícia Civil contará com depoimentos e possíveis imagens de câmeras de segurança para tentar elucidar o caso.
