FFER divulga tabela básica e regulamento do Rondoniense Série A 2026

Publicada em 04/12/2025 às 14h22
O DCO, Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia divulgou ontem, 03 de dezembro de 2025 o regulamento e a tabela básica do Campeonato Rondoniense de Futebol Série A 2026. A competição está prevista para iniciar a partir da segunda quinzena do mês de janeiro, serão três jogos na primeira rodada, que acontecem nos dias 17 e 18 com um clube de folga na tabela.
O diretor de competições da FFER informou que a tabela ainda não traz os confrontos entre os clubes, porque o calendários de jogos da Copa do Brasil 2026 ainda não foi divulgado, como são três clubes representantes de Rondônia na competição nacional, pode ocorrer conflitos de datas de jogos do Rondoniense com a Copa do Brasil, conflito de datas que estava previsto, dessa forma o tema foi amplamente debatido no congresso técnico com todos os representantes dos clubes que participam da competição, ficando decidido assim, a divulgação da tabela básica e o regulamento da competição.
Com o início do Rondoniense previsto para 17 de janeiro a competição prevê 42 jogos até o dia 14 março data definida para a grande final do principal campeonato de futebol do Estado de Rondônia.
